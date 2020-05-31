تقرير صحفي: برشلونة يرفض ضم الفونسو ديفيز

2020/05/31 | 20:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأحد، أن برشلونة رفض التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر بايرن ميونخ، في عام 2018.ويقدم ديفيز (19 عامًا) مستويات هائلة مع العملاق البافاري، هذا الموسم، ما جعله حديث وسائل الإعلام في أوروبا.ويحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن برشلونة راقب ديفيز خلال تواجده مع فانكوفر وايت […]

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