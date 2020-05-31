مجلس النواب يقرر استئناف عقد جلساته الأربعاء المقبل

2020/05/31 | 20:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت هيأة رئاسة مجلس النواب، مساء اليوم الأحد، أن مجلس النواب سيستأنف جلسته الاعتيادية يوم الاربعاء الموافق ٣ / ٦ /٢٠٢٠ الساعة الواحدة ظهرالقراءة ومناقشة عدد من القوانين المدرجة على جداول اعماله.

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