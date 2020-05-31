العراق خارج سباق استضافة كأس آسيا 2027

2020/05/31 | 21:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت أربع دول رسميا بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وهي قطر والسعودية والهند وأوزبكستان.وذكر الاتحاد الاسيوي في بيان أن “4 دول تقدمت رسمياً بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وهى السعودية، الهند، قطر، وأوزبكستان، وأكد مصدر بالاتحاد الآسيوي أن الدول الأربعة تقدمت بشكل رسمى بطلب الاستضافة، فيما لا يزال المجال مفتوحاً للتقديم”.

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