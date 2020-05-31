صحة كربلاء تؤكد عدم تسجيل أية حالة إصابة بكورونا اليوم

2020/05/31 | 21:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت دائرة صحة محافظة كربلاء، اليوم الأحد، عدم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “محافظة كربلاء لم تشهد، اليوم، تسجيل أية حالة إصابة بفايروس كُورونا ، علماً بأن الجهات الصحية المُختصة فيها ، أرسلت ، اليوم ، ( 90 ) نموذج للفحص […]

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