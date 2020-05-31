الكاظمي يوجه بحصر إعلان عدد الاصابات بكورونا بالعراق بجهة واحدة فقط

2020/05/31 | 21:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قرر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد، حصر إعلان عدد الإصابات بفيروس كورونا بالعراق عموماً بجهة واحدة فقط.وذكر بيان، للأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن “رئيس الوزراء، قرر حصر صلاحية إعلان عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق عموماً بوزارة الصحة”.

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