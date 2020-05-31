خلية الازمة في ديالى تكشف معدلات الالتزام بـ” الحظر الشامل”

2020/05/31 | 21:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشفت خلية الازمة في ديالى، الاحد، عن معدلات الالتزام بالحظر الشامل داخل المحافظة.وقال عضو خلية الازمة في ديالى عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” معدل الالتزام باجراءات حظر التجوال الشامل في ديالى بلغت 70% وهي نسبة جيدة مؤكدا بان الاستثناءات من الحظر تم المباشرة بها من خلال السماح بحركة المشمولين وايضا فتح […]

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