2020/05/31 | 21:19 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الهجرة: لا إصابات بصفوف النازحين وتعفير المخيمات مستمر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/31 | 21:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الهجرة: لا إصابات بصفوف النازحين وتعفير المخيمات مستمر) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الهجرة: لا إصابات بصفوف النازحين وتعفير المخيمات مستمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).