2020/05/31 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الدفاع: لم يتبق سوى الف او الفي عنصر من داعش في العراق يتحركون على شكل مفارز

يتبع ........





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