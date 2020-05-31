اقليم كردستان يسجل اعلى حصيلة يومية بعدد اصابات كورونا

2020/05/31 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الاحد، تسجيل 101 اصابة بفيروس كورونا في عدد من مناطق الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في الإقليم سجلت 101 اصابة توزعت على النحو الاتي :51 في قضاء بنجوين، السليمانية 42، 3 وارماوه،1 في كلار، 1 في كفري، 1 في كلار، 1 في حلبجة، واصابة اخرى لمواطن من اهالي بغداد".

وفي وقت سابق، حذر وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان، سامان برزنجي، الاحد (31 ايار 2020)، من تفاقم الوضع الصحي في الإقليم وانتشار الفيروس وعدم السيطرة عليه، فيما دعا المواطنيين على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية.

وقال برزنجي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تزايد الإصابات أمر مقلق وغاية في الخطورة خصوصا مع وجود العديد من الاصابات التي لم يتم التعرف على طرق انتقال العدوى اليها"، مبينا ان "صحة الإقليم ستزيد من حالات الفحص والمسحات وبشكل عشوائي لتعقب الحالات الموجودة داخل الأحياء السكنية للسيطرة على الوباء قبل تفشيه".

واضاف ان "المواطنيين لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية وهذا ما يجلعنا بقلق دائم وإعادة النظر بقرار الحظر الشامل او الحظر المناطقي، فضلا عن تشديده بشكل صارم".

واشار إلى "وجود اصابات في محافظتي السليمانية واربيل وضعها الصحي غير مستقر على الرغم الدور الكبير الذي تقدمه الكوادر الصحية هناك".

ولفت برزنجي إلى أن "صحة كردستان تقدر الوضع الاقتصادي الصعب لذلك لجأت إلى تخفيف الاجراءات والسماح للكسبة وأصحاب الدخل المحدود بممارسة عملهم، فضلا عن فتح الأسواق مع ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية".

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وقال برزنجي في ح

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