2020/05/31 | 21:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير قانوني : قرار مجلس الوزراء بشأن محتجزي رفحاء قانوني ودستوري.. ونعماً لرئيس الوزراء الذي بدأ بأول قرارت العدالة الاجتماعية/ موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/31 | 21:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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