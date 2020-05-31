البرلمان العراقي يحدد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسته الاعتيادية

2020/05/31 | 21:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت هيأة رئاسة مجلس النواب في العراق، يوم الأربعاء المقبل، موعداً لعقد جلسات المجلس....

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