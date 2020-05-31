2020/05/31 | 21:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد القيادي في «#الجيش_الوطني» مصطفى سيجري أن قوّات «الجيش السوري» تحضّر لعمليّة عسكريّة في محافظة #إدلب، تهدف من خلالها إلى الوصول إلى معبر «باب الهوى» الحدودي مع تركيا.وقال سيجري خلال تغريدة له نشرها عبر…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في «الجيش الوطني» يتحدث عن عمليّة عسكريّة لـ«الجيش السوري» تستهدف إدلب) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في «الجيش الوطني» يتحدث عن عمليّة عسكريّة لـ«الجيش السوري» تستهدف إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).