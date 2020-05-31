بريطانيا.. الطائرات تستعد للعودة “بقوة” إلى الأجواء في يوليو

2020/05/31 | 21:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تخطط شركات الطيران في المملكة المتحدة للعودة “بقوة” إلى الأجواء في يوليو المقبل، وسط تكهنات متزايدة بأن الحكومة ستخفف من إجراءات الحجر الصحي الخاصة بالوافدين.وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن شركات الطيران، مثل “إيزي جيت” و”ريان إير”، تعمل حاليا على جدولة وبرمجة أكثر من 160 ألف رحلة اعتبارا من يوليو القادم، لنقل […]

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