خلية ازمة ديالى تعلن الموقف الوبائي بفايروس كورونا في المحافظة

2020/05/31 | 21:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى عن الموقف الوبائي بمرض كورونا المستجد في المحافظة.وذكرت خلية الازمة في بيان تلقته وكالة صدى، أنه “تم فحص 19 مسحة في مختبر الصحة العامة في بعقوبة، وكانت النتائج 3 حالات موجبة مع 5 حالات شفاء”.كما اظهرت نتائج /23 / مسحة ضمن المسح الفعال اصابة واحدة ليصبح العدد الكلي

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