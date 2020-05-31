2020/05/31 | 21:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة عادة لا يكون فقدان الشعر مصدرا للقلق، ولكنه غالبا مزعج ومحرج ويؤدي إلى التردد في احترام الذات.ويفقد البشر ما بين 50 و100 شعرة في اليوم، ويستبدل الشعر الجديد بها.ومع ذلك، في بعض الأحيان يكون فقدان الشعر ملحوظا ودائما.وبهذا الصدد، يكشف موقع “إكسبريس” أسباب تساقط الشعر.قد يفقد الإنسان شعره على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على اسباب تساقط الشعر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على اسباب تساقط الشعر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).