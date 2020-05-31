فصل جديد من الأزمة مع كردستان

2020/05/31 | 21:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريربينما غير كورونا وجه الحياة في كردستان، وعطل الحياة بشكل شبه تام، أطل كابوس أزمة الرواتب ليرفع من مستوى القلق ويعمق من الركود الاقتصادي، معلنًا فصلاً جديدًا من الأزمة بين بغداد وأربيل.

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