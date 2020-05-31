"صدمة" رفع "العلم الملون" لأول مرة في العراق

2020/05/31 | 21:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأثار رفع علم قوس قزح لـ"الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي" في بغداد من قبل سفارات أوروبية، غضبًا سياسيًا، ومطالبات بإجراءات رادعة.

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