تحرك وطلب برلماني لإلغاء الامتحانات الالكترونية في الجامعات العراقية

2020/05/31 | 21:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد بعد أن قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب بكتاب رسمي عن إجراء الامتحانات في الجامعات العراقية للدراسات العليا والأولية الكترونيا، تحرك ممثلو الطلبة في الكليات والجامعات كافة للضغط على النواب والمسؤولين للتقدم بطلبات رسمية لوزير التعليم بإلغاء القرار لما له من تداعيات عليهم ولأسباب تتعلق بضعف …

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