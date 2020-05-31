شاهد،،العيداني يرد بتصريح مدوي على المتظاهرين: جهات مشبوهة ومأجورة تحارب البصرة

2020/05/31 | 21:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: رد محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الاحد، على هجوم المتظاهرين بعد اعتقال متظاهر معروف في المحافظة إثر تظاهرات حاصرت مقر الحكومة المحلية وطالبت بإقالته وقائد شرطة المدينة.وقال العيداني في رسالة صوتية، رصدتها “يس عراق”، ان “هناك جهات ومجموعات مشبوهة ومأجورة قلبت الدنيا وتدعي الوطنية، لكنها في الحقيقة تهاجم البصرة وتحاربها”.واضاف […]

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