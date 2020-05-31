كوردستان تكشف سبب ارتفاع الحالات المسجلة بفيروس كورونا وتلوم المصابين

2020/05/31 | 21:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الاحد، سبب ارتفاع الإصابات المشخصة بفيروس كورونا مؤخراً في مدن الاقليم، وبخاصة في محافظة السليمانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد قادر لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان اليوم، كانت كبيرة، بعد الان المستشفيات لن تكفي لاستقبال المصابين ولهذا سنلجأ الى استخدام الفنادق لوضع الحالات الخفيفة فيها لاننا حاليا لدينا العديد من الحالات الحرجة التي هي بحاجة الى اجهزة التنفس وجعلهم تحت العناية المركزة".

وتابع "هذه الموجة ليست اقوى من الاولى ولكن في بداية انتشار الفيروس تمكنا من تشخيص الحالات بوقت مبكر ولكن الان لا احد يأتي ليفحص نفسه من الحالات المشكوك فيها الا بعد ظهور الاعراض عليه وبقوة ولهذا الاعداد تزداد لملامسة الاخرين لهذه الحالات دون ان يعلموا وبالتالي يتدهور وضع حامل الفيروس عندما يصل للمستشفى".

واعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الاحد، تسجيل ١٠١ إصابة بفيروس كورونا في مدينة السليمانية وحدها، في اكبر حصيلة يومية منذ تفشي الفيروس في اذار الماضي.

وسجل اقليم كوردستان اكثر من ٧٠٠ إصابة وست وفيات بشكل اجمالي، كما بلغت حالات التعافي ٤٢٠

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