صحة كردستان: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية

2020/05/31 | 22:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _كردستان اعلن اقليم كردستان، اليوم الاحد، تسجيل 101 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية، في اكبر حصيلة يومية منذ تفشي الفيروس في اذار الماضي.وقالت صحة السليمانية في بيان، تلقت وكالة اين نسخة منه، إنه "خلال عملية الفحص الخاصة بفيروس كورونا تم تشخيص ١٠١ إصابة في السليمانية في حصيلة هي الاكبر".وأوضحت، ان "الاصابات هي لرجال ونساء وشباب وشابات بمختلف الاعمار، ستة مصابين ملامسين لمصابين سابقين واثنين منهم لهما سابقة سفر و93 مصابا ظهرت عليهم اعراض المرض وتم اجراء الفحص لهم وكانت النتائج ايجابية".وتوزعت الاصابات الجديدة كالاتي: ٥١ لاشخاص من سكنة قضاء پينجوین، ٤٢ من سكنة مدينة السليمانية، ثلاث بمدينة وارماوە، بينما توزعت إصابة واحدة لاشخاص من سكنة، کلار، قضاء کفري، قضاء خانقین، محافظة حلبجة، وإصابة لشخص من سكنة بغداد.

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