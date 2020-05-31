نجم الدوري الإنكليزي

2020/05/31 | 22:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أفادت تقارير صحفية إنكليزية أن منزل النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، تعرض لسرقة في نيسان/أبريل الماضي، أخذ خلالها اللصوص ساعات ومجوهرات تبلغ قيمتها حوالي “500 ألف جنيه (اكثر من 700 مليون دينار عراقي).وأفادت صحيفة “ذا صن” ليل السبت عن “سرقة ثلاث ساعات ثمينة من لاعب مانشستر سيتي رياض محرز”، وأن اللصوص أخذوا “أموالا نقدية، قمصان كرة قدم نادرة”، ومجوهرات من شقته.ولمحت إلى أن قيمة المسروقات تقدر بـ”500 ألف جنيه (نحو 620 ألف دولار)”، نصفها تقريبا لساعة تقدر قيمتها بـ230 ألف جنيه، مماثلة لساعة سرقها لصوص في وقت سابق من أيار/مايو الحالي، لدى اقتحامهم منزل لاعب توتنهام هوتسبر ديلي آلي.

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