2020/05/31 | 22:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تعتبر مشاكل القولون العصبي من أكثر المشاكل الصحية شيوعا بين الناس، والذي ينتج عن بعض العادات الغذائية الخاطئة.وترتبط مشكلة القولون العصبي أيضا بالحالة النفسية للأشخاص، لذلك تشتد هذه المشكلة في حال اجتماع الأسباب النفسية والغذائية.ويجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة إيلاء أهمية خاصة لنظامهم الغذائي والابتعاد عن حالات التوتر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطعمة تسبب آلام حادة في القولون) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطعمة تسبب آلام حادة في القولون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).