طهران تعلن تنفيذ أكثر من 300 مشروع اقتصادي في المناطق الحرة الايرانية

2020/05/31 | 22:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن امين المجلس الاعلى للمناطق الحرة في ايران ، انه سيتم تنفيذ 310 مشاريع عمرانية واقتصادية في المنطاق الحرة بالتعاون مع مقر خاتم الانبياء (ص) للاعمار والتنمية حتى العام المقبل.وقال امين المجلس الاعلى للمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة، مرتضى بانك، على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم بين منطقة ماكو الحرة (شمال غرب ايران) […]

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