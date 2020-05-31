بعد تضارب وأخطاء.. الكاظمي يصدر قرارًا حول صلاحيات إعلان الموقف الوبائي

2020/05/31 | 22:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، صلاحية إعلان الموقف الوبائي اليومي بوزارة الصحة حصرًا.

خول الكاظمي وزارة الصحة "حصرًا" صلاحية إصدار الموقف الوبائي

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، 31 آيار/مايو، أن "رئيس مجلس الوزراء وجه بحصر صلاحية إعلان عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق عمومًا بوزارة الصحة والبيئة".

وأضاف البيان، أن القرار صدر "خلال إجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا) في جلستها العاشرة، إذ وجه بمنع التصريح من أية خلية من خلايا الأزمة في الوزارات والمحافظات كافة ولأي سبب كان".

وجاء القرار بعد انتقادات لما وصف بـ"حالة الفوضى" التي تعم قوائم رصد أعداد المصابين بالوباء، بسبب تعدد الجهات المُصدرة للأرقام.

وتصدر خلايا الأزمة فضلاً عن دوائر وزارة الصحة بشكل يومي قوائم بالمصابين يشبوها تضارب وأخطاء.

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إصابات بين الكوادر الصحية

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