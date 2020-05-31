2020/05/31 | 22:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ألغى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، صلاحيات المحافظات في الاعلان اليومي عن موقف اصابات وباء كورونا المستجد في البلاد.وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، ان الكاظمي “يوجه بحصر صلاحية إعلان عدد الإصابات بفايروس كورونا في العراق عموما بوزارة الصحة والبيئة”.واضاف البيان الذي رصدته “يس عراق”، ان رئيس الوزراء “يمنع التصريح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يلغي اعلان المحافظات لإصابات كورونا وكردستان تجهل مصادر العدوى،،مصادر تكشف عن “رحلات التهريب الى إيران”!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يلغي اعلان المحافظات لإصابات كورونا وكردستان تجهل مصادر العدوى،،مصادر تكشف عن “رحلات التهريب الى إيران”!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).