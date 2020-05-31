من هو العملاق اللطيف الذي أشعل المظاهرات باميركا؟

2020/05/31 | 22:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان معروفا لدى أصدقائه باسم “بيغ فلويد”، كما كان يعرف أيضا باسم “العملاق اللطيف” الذي كان يحاول تغيير حياته!..إنه جورج فلويد، الرجل الأسمر الذي مات خنقا عندما وضع ضابط شرطة في مدينة مينيابوليس، في ولاية مينيسوتا الأميركية، ركبته على عنقه فلويد.ولد جورج فلويد الذي توفي عن عمر ناهز 46 عاما في ولاية كارولينا […]

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