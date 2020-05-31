متضمنة جملة رسائل سياسية.. رئيسا الاقليم وحكومة كوردستان يهنئان الاتحاد الوطني بتأسيسه

2020/05/31 | 22:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه كل من رئيس الاقليم والحكومة في كوردستان، مساء الاحد، تهنئة إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيسه.

وجاء في رسالة بعثها رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني الى الرئيسين المشتركين والمجلس السياسي الاعلى والمكتب السياسي للاتحاد الوطني، ووردت لشفق نيوز، انه يقدم تبريكاته للجميع في الذكرى 45 لتأسيس الاتحاد الوطني، متمنيا لهم النجاح.





واضاف بارزاني ان الاتحاد الوطني الكوردستاني جزء مهم من حركة التحرر الكوردستانية مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاطراف الاخرى كانوا شركاء رئيسيين في المكتسبات والعملية السياسية وبناء مؤسسات اقليم كوردستان وترسيخ حقوق شعب كوردستان في الدستور العراقي.

وافاد بانه في الوقت الذي يتعرض فيه اقليم كوردستان مثل العراق والمنطقة الى وضع حساس وتحديات كبيرة، فانه بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى التناغم والعمل المشترك ووحدة الصف الذي يعد السبيل الوحيد للانتصار واساس لجمع المكتسبات، مبينا انه في الماضي كان تعاون وتنسيق الرئيس مام جلال الذي نحتفي به اليوم بكل احترام مع الرئيس مسعود بارزاني، معبرا عن تلك الحقيقة.

واشار بارزاني الى ان رئاسة الاقليم مع جميع الاطراف والمكونات ستواصل مساعيها من اجل الاستقرار السياسي ووحدة المواقف بشأن المسائل الرئيسة لشعب كوردستان، واجتياز الاوضاع بنجاح والمحافظة على الكيان الدستوري لاقليم كوردستان وتحقيق جميع الحقوق الدستورية شعب كوردستان، لافتا الى انه بانتظار موقف كوردستاني من الجميع.

وتابع بارزاني انه في هذه المناسبة يترحم على ارواح شهداء الاتحاد الوطني الكوردستاني وجميع شهداء كوردستان الذين قدموا ارواحهم من اجل حرية شعبهم، مضيفا انه يحيي ارواح هؤلاء الشهداء ويحيي عوائلهم.

من جهته قال رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني في تهنئته، ”إن الاتحاد الوطني الكوردستاني شريك أساسي ومهم في حكومة إقليم كوردستان، ونأمل سوية ومع حركة التغيير والأطراف السياسية كافة ومكونات إقليم كوردستان التنسيق والعمل معاً من أجل الدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وتجاوز الوضع العصيب الراهن عبر دعم أجندة حكومة الإقليم وعملية الإصلاح وهي مطلب جميع الأطراف السياسية والمواطنين.

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