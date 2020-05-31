بغداد تحدد سعر امبير المولدات الاهلية والحكومية بـ 8 الاف دينار خلال حزيران

2020/05/31 | 22:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حددت محافظة بغداد ، الاحد ، سعر الامبير للمولدات الاهلية بـ 8 لاف دينار للتشغيل العادي و12 الف للتشغيل الذهبي .

وذكر بيان للمحافظة تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان " محافظ بغداد خول رؤساء الوحدات الادارية بتحديد سعر الامبير لشهر حزيران على ان لا يتجاوز مبلغ (٨) الاف دينار للتشغيل العادي من الساعة ال ١٢ ظهرا الى الخامسة فجرا ".

وتابع "كما قرر ان لا يتجاوز سعر التشغيل للخط (الذهبي) (٢٤) ساعة يوميا مبلغ (١٢) الف دينار للامبير الواحد لجميع المولدات الحكومية والاهلية".

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