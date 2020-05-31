المالية النيابية: الحكومة لا تملك الحق في الاقتراض الخارجي دون موافقة البرلمان

2020/05/31 | 22:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد عضو اللجنة المالية النيابية حنين قدو، الاحد، عدم امتلاك الحكومة الاطار القانوني بشان الاقتراض دون الذهاب الى البرلمان.

وقال قدو في تصريح متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "البرلمان يرفض الاقتراض الخارجي من الخارج ويفضل الاقتراض الداخلي لسد عجز الازمة في البلاد".

واضاف انه " في حال وجود اقتراض خارجي يجب أن يمر عبر مجلس النواب وان الاقتراض الخارجي يجب ان يكون بعلم اللجنة المالية النيابية والبرلمان".

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