نجم عربي يتضامن مع “ضحية” العنصرية في اميركا

2020/05/31 | 22:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير بوروسيا دورتموند عن تضامنه مع جورج فلويد، ضحية العنصرية في أمريكا، عقب تسجيله لهدف في مرمى بادربورن، اليوم السبت، ضمن لقاءات دوري الدرجة الألماني لكرة القدم.وكتب أشرف حكيمي على قميصه عبارة “العدالة ل‍جورج فلويد”، حيث أظهرها مباشرة بعد تسجيله الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة الخامسة والثمانين.يذكر أن فلويد […]

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