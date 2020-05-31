2020/05/31 | 22:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت دائرة زراعة ديالى، الاحد، عن حصاد اكثر من نصف مليون دونم من محصول الحنطة.وقال مدير اعلام زراعة ديالى محمد المندلاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اكثر من نصف مليون دونم من محصول الحنطة تم حصدها خلال الاسابيع الماضية من اصل اكثر من 600 الف دونم فيما تم تسويق نحو 100 الف طن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصاد اكثر من نصف مليون دونم من محصول “الحنطة” في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصاد اكثر من نصف مليون دونم من محصول “الحنطة” في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).