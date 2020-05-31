الصحة المصرية تعلن تسجيل 1536 اصابة جديدة بكورونا

2020/05/31 | 22:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 1536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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