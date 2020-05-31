تغريم رئيس وزراء اوربي بسبب التدخين وعدم ارتداء الكمامة

2020/05/31 | 22:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت وكالة الأنباء الرسمية في رومانيا، اليوم الاحد، إن رئيس الوزراء لودوفيك أوربان دفع غرامة قدرها ثلاثة آلاف ليو (690 دولارا) بعدما خرق قيودا فرضها هو نفسه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث لم يضع كمامة ودخن سيجارة في مكان مغلق.وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لأوربان وهو جالس في […]

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