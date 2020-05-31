في كربلاء.. هروب مصابين بكورونا وجلبة بعد ملامسة عناصر امنية

2020/05/31 | 22:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة كربلاء، يوم الأحد، عن هروب عدد من المصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى حجر عدد من منتسبي الشرطة اثر ملامستهم للمصابين.

وذكر بيان لإعلام القيادة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجموعة من المصابين بفيروس كورونا حاولت الهرب من عجلة الصحة التي كانت تقلهم الى الحجر الصحي مما دفع سائق العجلة الى طلب النجدة من أفراد سيطرة الابراهيمية على طريق كربلاء الهندية“.





واضاف أنه "تم القبض على الأشخاص المصابين من قبل عناصر السيطرة واستصحبتهم دورية الطرق الخارجية الى مكان الحجر مما أدى إلى تلامس ثلاثة منتسبين وضابط السيطرة إضافة إلى نقيب من جهاز الأمن الوطني حيث تم حجر أنفسهم بشكل تلقائي لفحصهم والتأكد منهم حتى لا تتم إصابة الآخرين".

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