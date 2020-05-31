2020/05/31 | 22:21 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبة الدراسات العليا يناشدون وزارة التعليم لإلغاء قرار التمديد الإجباري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/31 | 22:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلبة الدراسات العليا يناشدون وزارة التعليم لإلغاء قرار التمديد الإجباري) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلبة الدراسات العليا يناشدون وزارة التعليم لإلغاء قرار التمديد الإجباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).