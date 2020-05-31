وزير الدفاع: لا علاقة لـ ’’أبو مازن’’ بترشيحي.. أنا ضابط محترف واتيت بتزكية من القوى السنية

2020/05/31 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قال وزير الدفاع، جمعة عناد، الأحد (31 أيار 2020) إن ترشيحه لمنصب وزارة الدفاع، لا علاقة له بالنائب ...





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