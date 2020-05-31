وزير الدفاع العراقي: لم يتبق على ارضنا سوى الف او الفين من عناصر داعش.. وهذا تقييمنا للجيش العراقي حالياً

2020/05/31 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد وزير الدفاع، جمعة عناد، الأحد (31 أيار 2020) أنه لم يتبق سوى ألف أو ألفي عنصر من عناصر داع...





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