تعرف على مواصفات سيارة فورد الجديدة

2020/05/31 | 22:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة بدأت فورد باختبار جيلها الجديد من سيارات Puma التي ستنافس فيها مركبات شركتي كيا وهيونداي الكروس أوفر المتوسطة الحجم.وتظهر الفيديوهات التي انتشرت لاختبار سيارة Puma الجديدة القدرات العالية لهذه المركبة على التسارع، والثبات الكبير على المنعطفات الحادة حتى مقارنة ببعض سيارات السيدان الرياضية.من حيث المظهر الخارجي أتت السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك […]

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