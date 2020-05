ضرب مبرح،، فيديو جديد لضرب الأميركي فلويد قبل وفاته

2020/05/31 | 22:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: لا تزال قضية مقتل جورج فلويد من ذوي البشرة السوداء مفتوحة بقوة في الولايات المتحدة، مع اتساع رقعة التظاهرات.ونشر نشطاء، مقطع فيديو تفاصيل جديدة تتعلق بحادثة مقتل فلويد.New video footage shows police officer #DerekChauvin beating #GeorgeFloyd in the back of the police car before he murdered him.(📹: @ShaunKing) pic.twitter.com/5ZvkW9N7Bm […]

