الحشد يطلق اكبر حملة تمشيط بـ”المسيرات” لتعقب داعش في حمرين

2020/05/31 | 22:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاحد، عن اطلاق اكبر حملة تمشيط من خلال الطائرات المسيرة للوديان تلال حمرين شمال شرق ديالى.وقال الحسيني في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”،ان” الحشد الشعبي اطلق حملة هي الاكبر من نوعها في تلال حمرين(58كم شمال شرق بعقوبة) من خلال الطائرات المسيرة لتعقب اي مضافات او اوكار لخلايا […]

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