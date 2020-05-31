وزير الصحة العراقي يعلن ”الحرب“ على كورونا ويحدد ”مخاوفه“

2020/05/31 | 22:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، الأحد، ان وزارته تهدف لفحص 10 آلاف نموذج يوميا لمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وقال التميمي في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإصابات في العراق وصلت إلى 6439"، موضحا أن "الرصافة سجلت 1816 والكرخ 1235 ومدينة الطب 374 إصابة".

وأشار إلى، أن "عدد حالات الشفاء بلغ 2268"، لافتا الى أن "وجود 13 الف سرير في مستشفيات العاصمة".

وأضاف التميمي "هناك 27 حالة حرجة في المستشفيات"، لافتا إلى أن "وضع العراق الصحي أفضل من بعض دول المنطقة".

تتمة..

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