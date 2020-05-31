وزير الصحة: نسبة الاشغال السريري للمصابين بكورونا تبلغ 5 %

2020/05/31 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اكد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الاحد، أن نسبة الاشغال السريري للمصابين بكورونا تبلغ 5%.وقال التميمي في كلمة نقلتها فضائية "العراقية"، إن "وضع العراق الصحي افضل من بعض دول المنطقة"، مبينا ان "فرق المسح الوبائي لا تزال مستمرة بجهودها وهي تعمل على اخذ المسحات من المناطق المصابة بالفيروس، حيث نهدف الى فحص 10 الاف نموذج يوميا".

واضاف ان "نسبة الاشغال السريري للمصابين بكورونا تبلغ 5%"، مؤكدا ان "الوزارة بدأت بزيادة عدد الأسرة في مختلف المحافظات".ولفت الى انه "يمكن الحجر في المنزل مع تعهد واشراف طبي".

بغداد اليوم _ بغداد

كشف وزير الدفاع، جمعة عناد، اليوم الأحد، عن معلومات تنشر لأول مرة عن مجزرة سبايكر التي راح ضحيتها مئات المنتسبين في الجيش العراقي في اعقاب سيطرة تنظيم داعش على مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين وبعد يوم واحد من سيطرتهم على م

بغداد اليوم- كردستان

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الاحد، تسجيل 101 اصابة بفيروس كورونا في عدد من مناطق الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في الإقليم سجلت 101 اصابة توزعت على النحو الاتي :51

بغداد اليوم-بغداد

قرر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد (31 أيار 2020) حصر إعلان عدد الإصابات بفيروس كورونا بالعراق عموماً بجهة واحدة فقط.

وذكر بيان، للأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن "رئيس الوزراء، قرر حصر صلاحية إعلان عدد الإصابات بفيروس

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