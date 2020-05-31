وزير الدفاع يكشف تفاصيل تنشر لأول مرة عن مجزرة سبايكر ويؤكد: لا توجد قيادات امنية مقصرة

2020/05/31 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف وزير الدفاع، جمعة عناد، اليوم الأحد، عن معلومات تنشر لأول مرة عن مجزرة سبايكر التي راح ...





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