بعد توقف لأكثر من شهرين… عودة الدوام للمدارس والجامعات في سوريا

2020/05/31 | 22:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنفت اليوم الجامعات والمعاهد السوريّة الدوام الرسمي في مناطق سيطرة «الحكومة السوريّة»، بعد توقف دام نحو شهرين ونصف، ضمن الإجراءات الاحترازيّة لمنع انتشار فيروس #كورونا.وقالت وكالة «سانا» الرسميّة إن نحو 750 ألف طالب وطالبة…

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