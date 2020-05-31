«وينهُم»: عندما يتساءَل الناس عن المغيّبين والمفقودين في العراق

2020/05/31 | 22:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «وينهُم»، بهذا التساؤل طرحَ آلاف العراقيين في منصات #التواصل_الاجتماعي عامة، ومنصة #تويتر خاصّة ما كبتوه في صدورهم منذ سنوات عن مصير أُناسِهِم المُغيّبين/ المُختفين.منذ محاربة #داعش إبّان وجوده في #العراق، وليس نهاية بتظاهرات أكتوبر…

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