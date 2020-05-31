العرداوي لـ”العهد نيوز”: التفاف امريكي واضح على قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق

2020/05/31 | 22:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شار المحلل السياسي عباس العرداوي، الى وجود التفاف امريكي واضح على قرار البرلمان العراقي باخراج القوات الاجنبية من العراق.وقال العرداوي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، ان “الحديث عن تشكيل لجان تفاوضية من اجل اخراج القوات الاجنبية من العراق ومنها الامريكية في شهر حزيران هو التفاف اضح على قرار البرلمان القاضي باخراج هذه القوات […]

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