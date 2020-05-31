الصحة العالمية توجه نداء الى العراقيين بعد استمرار الاصابات بكورونا

2020/05/31 | 22:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعت منظمة الصحة العالمية في العراق ، الى تطبيق اقصى درجات الوقاية الصحية والالتزام بقرار الحظر الشامل".وقالت المنظمة في بيان مقتضب انها ، ترحب بقرار اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة بتمديد حظر التجوال الشامل اسبوعا اخر، استجابة لارتفاع عدد المصابين بكوفيد 19.كما أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل دعم منظمة الصحة العالمية المستمر وتعاونها مع وزارة الصحة العراقية لضمان نجاح تدابير مكافحة كوفيد19.ودعا إسماعيل " العراقيين إلى تطبيق اقصى درجات الوقاية الصحية والالتزام بقرار الحظر الشامل لمساعدة السلطات الصحية في احتواء انتشار الفيروس ، مطالبا الجهات الرسمية إلى تطبيق إجراءات الحظر الوقائي بشكل صارم إلى جانب تكثيف جهود المسح الميداني النشط و تتبع الملامسين والحالات المتوقع اصابتها بالفيروس.و بلغت اعداد الاصابات اليوم 6439 اصابة، بعد ارتفاع المعدل اليومي للاصابت بالفيروس بسبب المسح الميداني المكثف الذي تقوم به الفرق الطبية لوزارة الصحة للكشف عن المصابين بالفيروس، اضافة الى عدم التزام المواطنين باجراءات الوقاية اللازمة وعدم تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي.

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