بالصور،، شرطة ميامي “تركع أمام المتظاهرين” لاحتواء غضبهم،،أحضان ودموع في مشاهد غير مسبوقة

2020/05/31 | 22:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أبدى المتظاهرون في ولاية ميامي الامريكية، اليوم الاحد، رضاهم عن تعامل الشرطة الامريكية في الولايات مع الاحتجاجات، بعد بادرة حسن نية واعتذار، والركوع امام الجموع الغاضبة على ابواب مراكز الشرطة.وواجه ضباط الشركة في ميامي المتظاهرين بالانحناء تعبيراً عن التضامن والاعتذار لمقتل جورج فلويد.واستجاب المتظاهرين لشرطة ميامي، وبدأ بعضهم بالتأثر والبكاء.[…]

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