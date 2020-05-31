2020/05/31 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وداعا رزاق كنت اعرفه قبل ان اتسلم مسؤولية رئاسة تحرير مجلة و عي العمال و هو احد من محرريها البارزين و تعمقت معرفتي به ، كاتبا يعرف كل شؤون وقضايا الطبقة العاملة الي انتمى اليها فكرا و سلوكا ، فهو بدأ شاعرا له مع عبد الامير الحصيري شان كبير ، و كان طيلة فترة عملنا […]

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